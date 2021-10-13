Мені випала честь і відповідальність, – Оксана Линів про пропозицію оперного театру в Болоньї
Джерело:фейсбук Teatro Comunale Bologna
Знаменита уродженка Бродів продовжує дивувати земляків кар'єрними здобутками. Оперний театр в Болоньї Teatro Comunale Bologna запропонував українці посаду музичної директорки та головної диригентки.
Очолить цю роль Оксана Линів з січня 2022 року. Про це йдеться на сторінці Teatro Comunale Bologna (Муніципальному театрі у Болоньї) у фейсбуці.
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Детальніше про успіхи Оксани Линів
Оксана Линів вже мала досвід виступання у Муніципальному театрі у Болоньї. Через карантин глядачі не змогли насолодитися цим виступом наживо. Але відео доступне до перегляду у ютубі.
Торішній виступ Оксани Линів у стінах Teatro Comunale Bologna: дивіться відео
Як відомо, Муніципальний оперний театр в Болоньї (Teatro Comunale di Bologna) є одним з найшанованіших в Італії. Театр було відкрито ще у 1763 році. Тоді мистецький заклад називався Nuovo Teatro Pubblico (Новий публічний театр).
Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів. Це країна, де класична музика має надзвичайну історію... Тільки в одній Болоньї є понад 50 вулиць, названих на честь класичних композиторів... Дякую оркестру та керівництву Teatro Comunale Bologna за довіру і з нетерпінням чекаю нашої співпраці!
– коментує Оксана Линів.
Про Оксану Линів
- Оксана Линів народилася у Бродах у 1978 році.
- Вона – випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка.
- Оксана Линів стала першою жінкою головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру у місті Ґрац.
- Вона є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, а також засновницею і головною диригенткою Молодіжного симфонічного оркестру України YsOU.
- Також диригентка є лауреаткою премії "Women in Arts 2021" у категорії "Жінки в музиці".
- Серед іншого, Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала на Байройтському фестивалі. Подія відбулася 25 липня. На відкритті фестивалю Оксана Линів представила композицію "Летючий голландець".