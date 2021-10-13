Мені випала честь і відповідальність, – Оксана Линів про пропозицію оперного театру в Болоньї

Знаменита уродженка Бродів продовжує дивувати земляків кар'єрними здобутками. Оперний театр в Болоньї Teatro Comunale Bologna запропонував українці посаду музичної директорки та головної диригентки.

Очолить цю роль Оксана Линів з січня 2022 року. Про це йдеться на сторінці Teatro Comunale Bologna (Муніципальному театрі у Болоньї) у фейсбуці.

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Детальніше про успіхи Оксани Линів

Оксана Линів вже мала досвід виступання у Муніципальному театрі у Болоньї. Через карантин глядачі не змогли насолодитися цим виступом наживо. Але відео доступне до перегляду у ютубі.

Торішній виступ Оксани Линів у стінах Teatro Comunale Bologna: дивіться відео

Як відомо, Муніципальний оперний театр в Болоньї (Teatro Comunale di Bologna) є одним з найшанованіших в Італії. Театр було відкрито ще у 1763 році. Тоді мистецький заклад називався Nuovo Teatro Pubblico (Новий публічний театр).

Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів. Це країна, де класична музика має надзвичайну історію... Тільки в одній Болоньї є понад 50 вулиць, названих на честь класичних композиторів... Дякую оркестру та керівництву Teatro Comunale Bologna за довіру і з нетерпінням чекаю нашої співпраці!

– коментує Оксана Линів.

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