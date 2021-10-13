Возглавит эту роль Оксана Линив с января 2022 года. Об этом говорится на странице Teatro Comunale Bologna (Муниципальном театре в Болонье) в фейсбуке.
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Подробнее об успехах Оксаны Линив
Оксана Линив уже выступала в Муниципальном театре в Болонье. Из-за карантина зрители не смогли насладиться этим выступлением вживую. Но видео доступно к просмотру на ютубе.
Прошлогоднее выступление Оксаны Линив в стенах Teatro Comunale Bologna: смотрите видео
Как известно, Муниципальный оперный театр в Болонье (Teatro Comunale di Bologna) является одним из самых почитаемых в Италии. Театр был открыт еще в 1763 году. Тогда он назывался Nuovo Teatro Pubblico (Новый публичный театр).
Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которая является приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров. Это страна, где классическая музыка имеет чрезвычайную историю... Только в одной Болонье есть более 50 улиц, названных в честь классических композиторов... Спасибо оркестру и руководству Teatro Comunale Bologna за доверие и с нетерпением жду нашего сотрудничества!
– комментирует Оксана Линив.
Об Оксане Линив
- Оксана Линив родилась в Бродах в 1978 году.
- Она – выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко.
- Оксана Линив стала первой женщиной главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в городе Грац.
- Она является основателем и художественным руководителем фестиваля LvivMozArt, а также основателем и главным дирижером Молодежного симфонического оркестра Украины YsOU.
- Также она является лауреатом премии "Women in Arts 2021" в категории "Женщины в музыке".
- Среди прочего, Оксана Линив стала первой женщиной, которая дирижировала на Байройтском фестивале. Событие состоялось 25 июля. На открытии фестиваля Оксана Линив представила композицию "Летучий голландец".