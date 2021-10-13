Возглавит эту роль Оксана Линив с января 2022 года. Об этом говорится на странице Teatro Comunale Bologna (Муниципальном театре в Болонье) в фейсбуке.

Интересно Воспоминания о войне и легализация в Польше: новая серия проекту "Украинцы за рубежом"

Подробнее об успехах Оксаны Линив

Оксана Линив уже выступала в Муниципальном театре в Болонье. Из-за карантина зрители не смогли насладиться этим выступлением вживую. Но видео доступно к просмотру на ютубе.

Прошлогоднее выступление Оксаны Линив в стенах Teatro Comunale Bologna: смотрите видео

Как известно, Муниципальный оперный театр в Болонье (Teatro Comunale di Bologna) является одним из самых почитаемых в Италии. Театр был открыт еще в 1763 году. Тогда он назывался Nuovo Teatro Pubblico (Новый публичный театр).

Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которая является приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров. Это страна, где классическая музыка имеет чрезвычайную историю... Только в одной Болонье есть более 50 улиц, названных в честь классических композиторов... Спасибо оркестру и руководству Teatro Comunale Bologna за доверие и с нетерпением жду нашего сотрудничества!

– комментирует Оксана Линив.

Об Оксане Линив