Очолить цю роль Оксана Линів з січня 2022 року. Про це йдеться на сторінці Teatro Comunale Bologna (Муніципальному театрі у Болоньї) у фейсбуці.

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Детальніше про успіхи Оксани Линів

Оксана Линів вже мала досвід виступання у Муніципальному театрі у Болоньї. Через карантин глядачі не змогли насолодитися цим виступом наживо. Але відео доступне до перегляду у ютубі.

Торішній виступ Оксани Линів у стінах Teatro Comunale Bologna: дивіться відео

Як відомо, Муніципальний оперний театр в Болоньї (Teatro Comunale di Bologna) є одним з найшанованіших в Італії. Театр було відкрито ще у 1763 році. Тоді мистецький заклад називався Nuovo Teatro Pubblico (Новий публічний театр).

Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів. Це країна, де класична музика має надзвичайну історію... Тільки в одній Болоньї є понад 50 вулиць, названих на честь класичних композиторів... Дякую оркестру та керівництву Teatro Comunale Bologna за довіру і з нетерпінням чекаю нашої співпраці!
– коментує Оксана Линів.

Про Оксану Линів

  • Оксана Линів народилася у Бродах у 1978 році.
  • Вона – випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка.
  • Оксана Линів стала першою жінкою головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру у місті Ґрац.
  • Вона є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, а також засновницею і головною диригенткою Молодіжного симфонічного оркестру України YsOU.
  • Також диригентка є лауреаткою премії "Women in Arts 2021" у категорії "Жінки в музиці".
  • Серед іншого, Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала на Байройтському фестивалі. Подія відбулася 25 липня. На відкритті фестивалю Оксана Линів представила композицію "Летючий голландець".