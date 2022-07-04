Українці зможуть оформити ID-картки та закордонні паспорти в Варшаві

Громадяни України, які через війну перебувають у Польщі, зможуть там подати документи на отримання українського закордонного паспорта та ID-карти. Розповідаємо, що відомо про нову можливість.

Так, у Польщі та інших країнах набула чинності постанова №678, яку 10 червня прийняв Кабінет Міністрів України. Це експериментальний проєкт, в рамках якого підрозділи державного підприємства "Документ", прийматимуть в українців за кордоном заявки та видаватимуть ID-картки та закордонні паспорти України.

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Де можна подати документи

Стаціонарний центр працюватиме у Варшаві в ТЦ Blue City, який знайдете за адресою al. Jerozolimkie 179. Прийом заявок розпочнеться з серпня. Робочий графік – з понеділка до суботи включно з 10:00 до 19:00.

А поки заяву-анкету на оформлення документів можна подати за допомогою чотирьох мобільних комплексів (спеціально облаштовані мікроавтобуси) із засобами криптографічного захисту інформації.

Терміни виготовлення та вартість послуг

Подати документи для отримання ID-карток та закордонних паспортів можна лише за попереднім записом в електронну чергу.

Через непросту логістику у зв'язку з воєнним станом "Паспортний сервіс" пропонує такі терміни виготовлення:

до 45 робочих днів для звичайного виготовлення

для звичайного виготовлення до 20 робочих днів – для термінового.

Вартість послуг орієнтовно наближена до вартості оформлення документів закордонними дипломатичними установами – від 2500 гривень. Оплата здійснюватиметься безпосередньо на місці. При цьому готівкою розрахуватися не можна. Для здійснення переказу коштів необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки.

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