Так, в Польше и других странах вступило в силу постановление №678, которое 10 июня приняло Кабинет Министров Украины. Это экспериментальный проект, в рамках которого подразделения государственного предприятия "Документ" будут принимать у украинцев за границей заявки и выдавать ID-карты и загранпаспорта Украины.

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Где можно подать документы

Стационарный центр будет работать в Варшаве в ТЦ Blue City , который найдете по адресу al. 179 . Прием заявок начнется с августа. Рабочий график – с понедельника по субботу включительно с 10:00 до 19:00.

А пока заявление-анкету на оформление документов можно подать с помощью четырех мобильных комплексов (специально обустроенных микроавтобусов) со средствами криптографической защиты информации.

Примите во внимание! Подать документы для получения ID-карт и загранпаспортов можно только по предварительной записи в электронную очередь.

Сроки изготовления и стоимость услуг

Из-за непростой логистики в связи с военным положением "Паспортный сервис" предлагает следующие сроки изготовления:

до 45 рабочих дней для обычного изготовления

до 20 рабочих дней – для срочного.

Стоимость услуг ориентировочно приближена к стоимости оформления документов зарубежными дипломатическими учреждениями – от 2500 гривен . Оплата будет производиться непосредственно на месте. При этом наличными рассчитаться нельзя. Для перевода средств необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты.