Українцям у Польщі буде простіше одружитись чи розлучитись: що змінюється

Консульства України в Польщі розпочнуть реєструвати шлюби та розлучення українців. Чотири установи у великих містах отримали додаткові повноваження.

Одружитися або розлучитися для українців у Польщі тепер стане простіше. Займатися реєстрацією шлюбів почали консульства України у чотирьох містах. Де саме – дізнаєтесь далі.

До теми Одруження українців в Польщі: що треба знати про процес укладання шлюбу

Де можна отримати послуги

Раніше українцям для одруження у польському РАЦСі потрібно було отримувати дозвіл від суду і перекладати документи польською. Тепер все значно спрощується. Невдовзі українці зможуть отримати в консульських установах України у Вроцлаві, Гданську, Любліні та Варшаві наступні послуги:

Реєстрація актів цивільного стану (народження, шлюб, розлучення, смерть тощо);

Видача дублікатів або повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦС на території України;

Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану;

Внесення змін до актових записів цивільного стану.

У консульствах запевнили, що вже майже повністю готові надавати зазначені послуги. Тому незабаром можна буде звернутися по них у "‎тестовому режимі". Але перед цим потрібно записатись до електронної черги.

Як записатись до консульств України в Польщі:

До установи у Вроцлаві – записуватись тут;

До консульства у Гданську – тут;

До консульств України у Варшаві та Любліні – записуватись тут.

А перелік необхідних документів для послуг знайдете за посиланням. Їх потрібно подавати українською мовою.

Яка вартість послуг

Державна реєстрація шлюбу – 415 злотих;

Державна реєстрація розірвання шлюбу – 622 злотих (за взаємною згодою), 663 злотих (на підставі рішення суду);

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі укладання шлюбу) – 415 злотих;

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання – 125 злотих.

Шлюб зможуть зареєструвати через 1 місяць після подання заяви. Якщо пара має поважні причини і готова їх довести, консул може скоротити місячний строк.