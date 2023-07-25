Одружитися або розлучитися для українців у Польщі тепер стане простіше. Займатися реєстрацією шлюбів почали консульства України у чотирьох містах. Де саме – дізнаєтесь далі.
До теми Одруження українців в Польщі: що треба знати про процес укладання шлюбу
Де можна отримати послуги
Раніше українцям для одруження у польському РАЦСі потрібно було отримувати дозвіл від суду і перекладати документи польською. Тепер все значно спрощується. Невдовзі українці зможуть отримати в консульських установах України у Вроцлаві, Гданську, Любліні та Варшаві наступні послуги:
- Реєстрація актів цивільного стану (народження, шлюб, розлучення, смерть тощо);
- Видача дублікатів або повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦС на території України;
- Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану;
- Внесення змін до актових записів цивільного стану.
У консульствах запевнили, що вже майже повністю готові надавати зазначені послуги. Тому незабаром можна буде звернутися по них у "тестовому режимі". Але перед цим потрібно записатись до електронної черги.
Як записатись до консульств України в Польщі:
До установи у Вроцлаві – записуватись тут;
До консульства у Гданську – тут;
До консульств України у Варшаві та Любліні – записуватись тут.
А перелік необхідних документів для послуг знайдете за посиланням. Їх потрібно подавати українською мовою.
Яка вартість послуг
Державна реєстрація шлюбу – 415 злотих;
Державна реєстрація розірвання шлюбу – 622 злотих (за взаємною згодою), 663 злотих (на підставі рішення суду);
Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі укладання шлюбу) – 415 злотих;
Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання – 125 злотих.
Шлюб зможуть зареєструвати через 1 місяць після подання заяви. Якщо пара має поважні причини і готова їх довести, консул може скоротити місячний строк.