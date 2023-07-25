Жениться или развестись для украинцев в Польше теперь станет проще. Заниматься регистрацией браков начали консульства Украины в четырех городах. Где именно – узнаете дальше.

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Где можно получить услуги

Раньше украинцам для бракосочетания в польском ЗАГСе нужно было получать разрешение суда и переводить документы на польский. Теперь все значительно упрощается. Вскоре украинцы смогут получить в консульских учреждениях Украины во Вроцлаве, Гданьске, Люблине и Варшаве следующие услуги:

Регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, развод, смерть);

Выдача дубликатов или повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных органами на территории Украины;

Выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния;

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния.

В консульствах заверили, что уже полностью готовы предоставлять указанные услуги. Поэтому вскоре можно будет обратиться за ними в "тестовом режиме". Но перед этим нужно записаться в электронную очередь.

Как записаться в консульства Украины в Польше:

В учреждение во Вроцлаве – записываться здесь;

В консульство в Гданьске – здесь;

В консульства Украины в Варшаве и Люблине – записываться здесь.

А список необходимых документов для услуг найдете по ссылке. Их нужно представлять на украинском языке.

Какая стоимость услуг

Государственная регистрация брака – 415 злотых;

Государственная регистрация расторжения брака – 622 злотых (по взаимному согласию), 663 злотых (на основании решения суда);

Регистрация смены имени (кроме изменения в случае заключения брака) – 415 злотых;

Прием заявления о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование – 125 злотых.

Брак смогут зарегистрировать через 1 месяц после подачи заявления. Если у пары есть уважительные причины и они готовы их доказать, консул может сократить месячный срок.