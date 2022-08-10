Одне із міст Польщі передасть 7 квартир біженцям з України
Джерело:Plock.eu
Декілька мільйонів українців перебувають в Польщі, яка створила всі необхідні умови для життя громадян України. Втім, декому з них немає куди повертатися.
Плоцьк передасть 7 квартир біженцям з України
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Так, ужонд міста Плоцьк підписав угоду з Фондом Leroy Merlin, метою якої є допомога українським біженцям житлом. В межах такої співпраці місто передасть біженцям з України 7 квартир.
Зокрема, помешкання розташовані у місті Плоцьк на вулицях:
- Mickiewicza
- Sienkiewicza
- Pszczelej
- Bartniczej
- Słodowej
- Skłodowskiej
- Krótkiej
Зазначається, що спочатку всі 7 квартир відреставрують за кошти Фонду Leroy Merlin. Організація передасть безплатно все необхідне будівельне обладнання та оплатить послуги працівників. Завершити ремонтні роботи планують до кінця жовтня, тоді й зможуть переїхати родини біженців з України.Зверніть увагу! За попередньою інформацією, загальна вартість допомоги складатиме понад 240 тисяч злотих.
Водночас як саме місто визначатиме, кому передати квартири, які будуть критерії та інші умови, поки не уточнюється.