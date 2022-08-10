Як отримати ваучери на 500 злотих у Польщі
Днями організація запустила ще одну програму. Цього разу допомога біженцям з України передбачає не грошові виплати, а ваучери на 500 злотих.
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Такі ваучери на купівлю найпотрібніших речей отримають 9 тисяч сімей українців. Роздачею ваучерів займатимуться окружні та районні відділи Червоного Хреста в Польщі до 16 вересня 2022 року.
Отримати їх можна лише в 9 воєводствах Польщі:
- Нижньосілезьке;
- Любуське;
- Малопольське;
- Підкарпатське;
- Підляське;
- Сілезьке;
- Свентокшиське;
- Вармінсько-Мазурське;
- Великопольське.
Подарункові ваучери можна буде використати в понад 60 000 магазинах, роздрібних і сервісних точках у Польщі. Детальний перелік за посиланням.
Профінансують все коштом грантів, які отримує Польща від Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну в рамках співпраці з Норвезькими фондами і Фондами ЄЕП.
Хто має право отримати ваучер
Ті, хто поки не брав допомоги від Червоного Хреста та входить до однієї з наступних категорій:
- повнолітня особа, яка є матір'ю / батьком / законним опікуном однієї чи кількох дітей;
- ті, хто проживають разом з членами родини старше за 50 років;
- особи, яким виповнилося 50 років, і які проживають самостійно;
- опікуни осіб з інвалідністю.
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