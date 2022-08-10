Як отримати ваучери на 500 злотих у Польщі

Днями організація запустила ще одну програму. Цього разу допомога біженцям з України передбачає не грошові виплати, а ваучери на 500 злотих.

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Такі ваучери на купівлю найпотрібніших речей отримають 9 тисяч сімей українців. Роздачею ваучерів займатимуться окружні та районні відділи Червоного Хреста в Польщі до 16 вересня 2022 року.

Отримати їх можна лише в 9 воєводствах Польщі:

Нижньосілезьке;

Любуське;

Малопольське;

Підкарпатське;

Підляське;

Сілезьке;

Свентокшиське;

Вармінсько-Мазурське;

Великопольське.

Подарункові ваучери можна буде використати в понад 60 000 магазинах, роздрібних і сервісних точках у Польщі. Детальний перелік за посиланням.

Профінансують все коштом грантів, які отримує Польща від Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну в рамках співпраці з Норвезькими фондами і Фондами ЄЕП.

Хто має право отримати ваучер

Ті, хто поки не брав допомоги від Червоного Хреста та входить до однієї з наступних категорій:

повнолітня особа, яка є матір'ю / батьком / законним опікуном однієї чи кількох дітей;

ті, хто проживають разом з членами родини старше за 50 років;

особи, яким виповнилося 50 років, і які проживають самостійно;

опікуни осіб з інвалідністю.

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