Плоцк передаст 7 квартир беженцам из Украины

Как стало известно, один из польских городов передаст беженцам из Украины несколько квартир. Речь идет о Плоцке.

Обратите внимание Ваучеры на 500 злотых для украинских беженцев в Польше: кто может получить

Так, уженд города Плоцк подписал соглашение с Фондом Leroy Merlin, целью которого является помощь украинским беженцам жильем. В рамках такого сотрудничества город передаст беженцам из Украины 7 квартир.

В частности, квартиры расположены в городе Плоцк на улицах:

Mickiewicza

Sienkiewicza

Pszczelej

Bartniczej

Słodowej

Skłodowskiej

Krótkiej

Сначала все 7 квартир отреставрируют за средства Фонда Leroy Merlin. Организация передаст бесплатно все необходимое строительное оборудование и оплатит услуги работников. Завершить ремонтные работы планируют до конца октября, тогда смогут переехать семьи беженцев из Украины.

Обратите внимание! По предварительной информации, общая стоимость помощи составит более 240 тысяч злотых.

В то же время, как именно город будет определять, кому передать квартиры, какие будут критерии и другие условия, пока не уточняется.

Ранее – Украина и Польша договорились упростить контроль на границе: смотрите видео