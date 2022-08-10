Плоцьк передасть 7 квартир біженцям з України

Як стало відомо, одне з польських міст передасть біженцям з України декілька квартир. Мовиться про Плоцьк.

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Так, ужонд міста Плоцьк підписав угоду з Фондом Leroy Merlin, метою якої є допомога українським біженцям житлом. В межах такої співпраці місто передасть біженцям з України 7 квартир.

Зокрема, помешкання розташовані у місті Плоцьк на вулицях:

  • Mickiewicza
  • Sienkiewicza
  • Pszczelej
  • Bartniczej
  • Słodowej
  • Skłodowskiej
  • Krótkiej

Зазначається, що спочатку всі 7 квартир відреставрують за кошти Фонду Leroy Merlin. Організація передасть безплатно все необхідне будівельне обладнання та оплатить послуги працівників. Завершити ремонтні роботи планують до кінця жовтня, тоді й зможуть переїхати родини біженців з України.

Водночас як саме місто визначатиме, кому передати квартири, які будуть критерії та інші умови, поки не уточнюється.

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