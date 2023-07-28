План чиновників стосується й українців із тимчасовим захистом. Ціль нової постанови – мотивувати біженців успішно закінчувати безплатні мовні курси.

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Так, у проєкті постанови зазначається, що повнолітній отримувач міжнародного захисту зобов'язаний брати участь у програмі адаптації та вивчення естонської мови. Особи, які отримали тимчасовий захист, зобов'язані пройти навчання за програмою адаптації та курси естонської мови на рівень А1, які пропонує держава безоплатно.

Якщо ж одержувач міжнародного захисту не виконає зобов'язань, узятих під час реєстрації на курси естонської мови, то організатор мовних курсів стягне з нього витрати на навчання.

Тим часом у міністерстві сподіваються, що вимагати гроші назад не доведеться. Чиновники повідомили, що курси естонської мови початкового рівня вже успішно закінчили 5 500 отримувачів тимчасового захисту.

Ми сподіваємося, що сума, що повертається державі, складе 0 євро, оскільки мета нової постанови – мотивувати одержувачів міжнародного, в тому числі тимчасового захисту, успішно закінчувати безкоштовні курси естонської мови,

– повідомила глава відділу культурної різноманітності міністерства ОльгаСитник.

Станом на 24 липня 2023 року 5 554 біженці з України успішно закінчили безкоштовні курси естонської мови рівня А1. 2519 людей ще продовжують навчання, а 894 особи зареєструвалися на нові курси.

Зазначається, якщо міністерству все ж таки доведеться вимагати гроші з біженців, повернені суми перейдуть до держбюджету.

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