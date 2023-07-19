В естонському уряді обговорюють нові способи обмежити в'їзд росіянам. У МЗС Естонії відповідні способи перебувають у постійній розробці. Про це повідомив представник естонського зовнішньополітичного відомства Андрес Сіплане.

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При цьому запровадити нові механізми влітку уряду навряд чи вдасться.

За перші пів року до Естонії в'їхали близько 200 тисяч росіян, виїхали до Росії – 205 тисяч громадян РФ. Країна закрила кордони для російських туристів, але вони можуть в'їжджати до Естонії з будь-якої країни Шенгену.

Ті туристи, які побували в Естонії, здебільшого мали посвідку на проживання або відвідували родичів.

Логіка східного кордону дуже проста і зрозуміла: її робота обмежена санкціями. Але якщо у когось із громадян Росії тут проживають родичі, то, звичайно, і на естонських пляжах вони можуть опинитися,

– пояснив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Кількість відвідувань європейських країн росіянами суттєво знизилася. Так, Париж цього року відвідали на 95% менше росіян, інші 5% – це забезпечені туристи, яким вдається подорожувати в обхід санкцій.

Безпосередньо потрапити до країн ЄС неможливо, але європейські столиці мають авіасполучення з Туреччиною та Грузією, куди росіяни можуть дістатися безперешкодно.

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