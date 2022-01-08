Обмеження суворішають: куди зможуть заходити в Італії невакциновані жителі

Влада Італії хоче стримати четверту хвилю коронавірусу. Відтак, з 10 січня у країні почне діяти локдаун для невакцинованих.

Суворі обмеження стосуються тих, у кого відсутній Super Green Pass, тобто людей, які не є щепленими та не перехворіли на COVID-19 найближчим часом. Рада міністрів ухвалила відповідне рішення 29 грудня 2021 року.

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Які заборони для невакцинованих будуть діяти з 10 січня

Вже з понеділка без Super Green Pass заборонено:

користуватися усіма видами громадського транспорту, місцевого чи регіонального сполучення і подорожувати літаками, кораблями, автобусами, потягами, трамваями чи метро;

заходити в приміщення готелів та схожих закладів;

брати участь у вечірках та будь-яких урочистих церемоніях, зокрема весіллях;

брати участь у конгресах, фестивалях, ярмарках тощо;

відвідувати ресторани та кафе (навіть сидячи на вулиці);

відпочивати на гірськолижних курортах;

відвідувати оздоровчі, рекреаційні, культурні та соціальні центри;

займатися у спортзалах, танцювальних студіях, басейнах та навіть практикувати групові види спорту на свіжому повітрі.

Крім того, якщо невакцинована людина бажає ходити на роботу, вона повинна показати негативний результат тесту на COVID-19. Якщо це експрес-тест, він повинен бути зробленим не раніше як за 48 годин до робочого дня, ПЛР-тест – за 72 години.

Для медичних працівників, доглядальниць та всіх домашніх працівників та тих, хто належить до органів правопорядку, вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. За порушення цього правила роботодавців штрафуватимуть.

Отже, з 10 січня антивакцинатори в Італії зможуть заходити хіба що в магазини та аптеки. Також невакцинованим можна користуватися послугами державної адміністрації та гуляти на свіжому повітрі з масками або респіраторами.

, що в Італії дві дози вакцини отримали вже понад 75% жителів.