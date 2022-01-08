Строгие ограничения касаются тех, у кого отсутствует Super Green Pass , то есть людей, которые не привиты и не переболели COVID-19 в ближайшее время. Совет министров принял решение 29 декабря 2021 года.

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Какие запреты для невакцинированных будут действовать с 10 января

Уже с понедельника без Super Green Pass запрещено :

пользоваться всеми видами общественного транспорта, местного или регионального сообщения и путешествовать на самолетах, кораблях, автобусах, поездах, трамваях или метро;

заходить в помещение отелей и подобных заведений;

участвовать в вечеринках и любых торжественных церемониях, в частности, свадьбах;

участвовать в конгрессах, фестивалях, ярмарках;

посещать рестораны и кафе (даже сидя на улице);

отдыхать на горнолыжных курортах;

посещать оздоровительные, рекреационные, культурные и социальные центры;

заниматься в спортзалах, танцевальных студиях, бассейнах и даже практиковать групповые виды спорта на открытом воздухе.

Кроме того, если невакцинированный человек хочет ходить на работу, он должен показать отрицательный результат теста на COVID-19 . Если это экспресс-тест, он должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до рабочего дня, ПЦР-тест – за 72 часа.

Для медицинских работников, сиделок и всех домашних работников и тех, кто принадлежит к органам правопорядка, вакцинация против коронавируса обязательна . За нарушение этого правила работодатели будут штрафовать.

Следовательно, с 10 января антивакцинаторы в Италии смогут заходить разве что в магазины и аптеки. Также невакцинированным можно пользоваться услугами государственной администрации и гулять на свежем воздухе с масками или респираторами.