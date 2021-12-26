Новий рік без гучних застіль: в Австрії посилять карантинні обмеження після Різдва

В Австрії б'ють на сполох через поширення небезпечного штаму коронавірусу під назвою Омікрон. Федеральний уряд та комісія експертів із Загальнодержавного управління кризою COVID-19 (GECKO) висловили свої стурбованості та рекомендації для жителів країни.

Австрійцям радять не нехтувати правилами безпеки у період різдвяно-новорічних свят. Карантинні обмеження після Різдва у країні мають стати жорсткішими. Їх запропонували експерти комісії GECKO та одноголосно підтримали уряд та влада земель.

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Детальніше про карантинні обмеження в Австрії

У країні посилять комендантську годину. Ресторани мають зачинитися 27 грудня о 22.00. Це нове правило поширюється на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах. Населенню загалом рекомендують утриматися від пишного зустрічання Нового року. Про це висловилася Катаріна Райх, головна лікарка з GECKO, після кризового саміту у Федеральній канцелярії.

Ми категорично не радимо широко зустрічати Новий рік. Зустрічайтеся з людьми, які були вакциновані, проходьте тестування, святкуйте у невеликому безпечному колі. Комендантська година напередодні Нового року о 22:00 – це важливий сигнал, який дає зрозуміти, що зараз не час святкувати,

– сказала Катаріна Райх.

Окрім того, будуть діяти певні обмеження стосовно проведення заходів у закритих приміщеннях. Для груп до 25 осіб потрібні докази отримання двох доз вакцини проти COVID-19. При проведенні подій на 500 осіб усі гості повинні мати фіксоване місце. Для заходів на 1 000 осіб всі учасники, окрім двох щеплень, повинні також мати при собі негативні результати ПЛР-тестів. І лише ті, хто були вакциновані тричі та мають негативні результати ПЛР-тестів, можуть брати участь у подіях, де кількість запрошень становить 2 000 і більше осіб.

Також з 25 грудня повинні відбувати обов'язковий карантин всі, хто прибув із таких країн:

Великої Британії;

Норвегії;

Данії;

Нідерландів.

При цьому останнє обмеження не стосується людей, які вже отримали бустерну дозу вакцини та можуть підтвердити те, що вони не несуть небезпеки поширення вірусу, негативним ПЛР-тестом.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала штам Омікрон таким, що "що викликає занепокоєння".

У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій і є дуже заразним.

Також експерти припускають, що Омікрон може бути стійкішим до вакцин.

Коронавірус в Австрії