Австрийцам советуют не пренебрегать правилами безопасности в период рождественско-новогодних праздников. Карантинные ограничения после Рождества в стране должны ужесточить. Их предложили эксперты комиссии GECKO и единогласно поддержали правительство и власть земель.

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Подробнее о карантинных ограничениях в Австрии

В стране усилят комендантский час . Рестораны должны закрыться 27 декабря в 22.00 . Это новое правило распространяется на новогоднюю ночь. Таким образом, жители Австрии не смогут праздновать ее в людных заведениях. Населению рекомендуют воздержаться от пышной встречи Нового года. Об этом высказалась Катарина Райх , главный врач из GECKO, после кризисного саммита в Федеральной канцелярии.

Мы категорически не рекомендуем широко встречать Новый год. Встречайтесь с вакцинированными людьми, проходите тестирование, празднуйте в небольшом безопасном кругу. Комендантский час в канун Нового года в 22:00 – это важный сигнал, который дает понять, что сейчас не время праздновать,

– сказала Катарина Райх.

Кроме того, будут действовать определенные ограничения по проведению мероприятий в закрытых помещениях. Для групп до 25 человек требуются доказательства получения двух доз вакцины против COVID-19. При проведении событий на 500 человек, все гости должны иметь фиксированное место. Для мероприятий на 1 000 человек все участники, кроме двух прививок, должны также иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. И только те, кто были вакцинированы трижды и имеют отрицательные результаты ПЦР-тестов, могут участвовать в событиях, где количество приглашений составляет 2 000 и более человек .

Также с 25 декабря должны отбывать обязательный карантин все прибывшие из таких стран:

Великобритании;

Норвегии;

Дании;

Нидерландов.

Последнее ограничение не касается людей, которые уже получили бустерную дозу вакцины и могут подтвердить то, что они не несут опасности распространения вируса, отрицательным ПЦР-тестом.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон "вызывающим беспокойство".

В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций и очень заразен.

Также эксперты предполагают, что Омикрон может быть более устойчивым к вакцинам.

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