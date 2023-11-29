Лоукостер будет создан на базе подразделения AnadoluJet, которое существует еще с 2008 года. Новая авиакомпания AJet сформирует свою сеть маршрутов, которая охватит международные и внутренние направления.

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Новая бюджетная авиакомпания Турции полетит в 2024 году

Обновленный бюджетный перевозчик AJet должен усилить конкуренцию в Турции. Эта компания на 100% будет принадлежать авиационному гиганту Turkish Airlines.

Первые рейсы авиакомпании AJet запланированы весной 2024 года. Этот перевозчик будет продавать только билеты эконом-класса. Turkish Airlines уже представила новую ливрею AJet и салон самолета для бюджетных перелетов.

Новая авиакомпания должна удовлетворить спрос на бюджетные перевозки / Фото avianews.com

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что через 10 лет новая авиакомпания планирует увеличить свой флот до 200 самолетов. Так AJet станет одним из самых крупных бюджетных перевозчиков в регионе.

AJet должна разработать стратегию роста, чтобы увеличить количество международных рейсов в Стамбул, Анкару, Измир и другие города Анатолии. Это принесет большую пользу нашим гражданам и туристам, желающим посетить нашу страну, а значит, туризму и экономике,

– отметил министр.

Новая авиакомпания будет работать в бюджетном сегменте. Ее концепция основана на упрощенном сервисе. AJet будет продавать только билеты в эконом-класс. И это отразится на их стоимости – они должны быть гораздо дешевле, чем у Turkish Airlines. Так у Турции появится новый конкурентный лоукостер с доступными перелетами.

Лоукостер Ryanair повысил стоимость билетов

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair повысил цену авиабилетов на 24%. Об этом стало известно после того, как компания обнародовала свой отчет за финансовый год.

Средняя цена авиабилета лоукостера выросла на 57,6 евро в период с апреля по сентябрь 2023 года. Благодаря этому Ryanair получил солидную прибыль в размере 2,18 миллиарда евро.

Авиакомпания объяснила повышение среднего тарифа высоким спросом на перелеты в период Пасхальных праздников и летом 2023 года.