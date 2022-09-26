Так, тепер покарання за деякі повторні правопорушення на дорогах будуть вдвічі більшими. Йдеться про перевищення дозволеної швидкості (понад 31 кілометрів на годину), ненадання переваги в русі пішоходам, неправильний обгін і виїзд на залізничний переїзд після того, як шлагбаум почав опускатися або після ввімкнення червоного світла. Крім того, тепер порушники отримуватимуть більше штрафних балів, а анулюватимуться вони пізніше.

До теми ПДР у Польщі: що треба знати, щоб уникнути штрафу

Чим вище перевищення швидкості, тим більший штраф

31 – 40 кілометрів на годину – 800 злотих (вперше) / 1600 злотих (повторне порушення);

41 – 50 кілометрів на годину – 1000 злотих / 2000 злотих;

51 – 60 кілометрів на годину – 1500 злотих / 3000 злотих;

61 – 70 кілометрів на годину – 2000 злотих / 4000 злотих;

від 71 кілометрів на годину – 2500 злотих / 5000 злотих.

Нові штрафи за повторне порушення деяких інших правил

ненадання переваги пішоходам – 1500 злотих / 3000 злотих;

порушення заборони на обгін – 1000 злотих / 2000 злотих;

обгін на пішохідному переході або перед ним – 1000 злотих / 2000 злотих;

створення загрози безпеці дорожнього руху з наслідками (наприклад, травмування пішохода) – 1500 злотих / 3000 злотих;

об'їзд автомобіля, що поступається дорогою пішоходу – 1500 злотих / 3000 злотих;

виїзд на залізничний переїзд після закриття шлагбаумів або при включенні червоного сигналу світлофора – 2000 злотих / 4000 злотих;

водіння при алкогольному чи наркотичному сп'янінні – 2500 злотих / 5000 злотих.

У Польщі, крім грошових штрафів, порушники отримують штрафні бали. Якщо водій зі стажем набирає 24 бали на рік, його позбавляють прав. Водіям із досвідом до року достатньо набрати 20 балів. Наразі за серйозні порушення може нараховуватися до 15 додаткових штрафних балів. А анулюватимуться бали тепер не через рік, а через два.