Так, теперь наказания за некоторые повторные правонарушения на дорогах будут вдвое больше. Речь идет о превышении разрешенной скорости (более 31 километров в час), не предоставление дороги пешеходам , неправильном обгоне и выезде на железнодорожный переезд после того, как шлагбаум начал опускаться или после включение красного света. Кроме того, теперь нарушители будут получать больше штрафных баллов, а аннулироваться они будут позже.

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Чем выше превышение скорости, тем больше штраф

31 – 40 километров в час – 800 злотых (первый раз) / 1600 злотых (повторное нарушение);

41 – 50 километров в час – 1000 злотых / 2000 злотых;

51 – 60 километров в час – 1500 злотых / 3000 злотых;

61 – 70 километров в час – 2000 злотых / 4000 злотых;

от 71 километров в час – 2500 злотых / 5000 злотых.

Новые штрафы за повторное нарушение некоторых других правил

н е предоставление дороги пешеходам – 1500 злотых / 3000 злотых;

е предоставление дороги пешеходам нарушение запрета на обгон – 1000 злотых / 2000 злотых;

обгон на пешеходном переходе или перед ним – 1000 злотых/2000 злотых;

создание угрозы безопасности дорожного движения с последствиями (например, травмирование пешехода) – 1500 злотых / 3000 злотых;

объезд автомобиля, уступающий дорогу пешеходу – 1500 злотых / 3000 злотых;

выезд на железнодорожный переезд после закрытия шлагбаумов или при включении красного сигнала светофора – 2000 злотых / 4000 злотых;

вождение при алкогольном или наркотическом опьянении – 2500 злотых / 5000 злотых.