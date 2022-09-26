Так, теперь наказания за некоторые повторные правонарушения на дорогах будут вдвое больше. Речь идет о превышении разрешенной скорости (более 31 километров в час), не предоставление дороги пешеходам, неправильном обгоне и выезде на железнодорожный переезд после того, как шлагбаум начал опускаться или после включение красного света. Кроме того, теперь нарушители будут получать больше штрафных баллов, а аннулироваться они будут позже.
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Чем выше превышение скорости, тем больше штраф
- 31 – 40 километров в час – 800 злотых (первый раз) / 1600 злотых (повторное нарушение);
- 41 – 50 километров в час – 1000 злотых / 2000 злотых;
- 51 – 60 километров в час – 1500 злотых / 3000 злотых;
- 61 – 70 километров в час – 2000 злотых / 4000 злотых;
- от 71 километров в час – 2500 злотых / 5000 злотых.
Новые штрафы за повторное нарушение некоторых других правил
- не предоставление дороги пешеходам – 1500 злотых / 3000 злотых;
- нарушение запрета на обгон – 1000 злотых / 2000 злотых;
- обгон на пешеходном переходе или перед ним – 1000 злотых/2000 злотых;
- создание угрозы безопасности дорожного движения с последствиями (например, травмирование пешехода) – 1500 злотых / 3000 злотых;
- объезд автомобиля, уступающий дорогу пешеходу – 1500 злотых / 3000 злотых;
- выезд на железнодорожный переезд после закрытия шлагбаумов или при включении красного сигнала светофора – 2000 злотых / 4000 злотых;
- вождение при алкогольном или наркотическом опьянении – 2500 злотых / 5000 злотых.
В Польше, кроме денежных штрафов, нарушители получают штрафные баллы. Если водитель со стажем набирает 24 балла в год, его лишают прав. Водителям с опытом до года достаточно набрать 20 баллов. За серьезные нарушения может насчитываться до 15 дополнительных штрафных баллов. А будут аннулироваться баллы теперь не через год, а через два.