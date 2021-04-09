Нові штрафи для власників собак у Польщі: скільки платитимуть порушники

10 квітня 2021 року у Польщі стане чинною поправка до Кодексу про дрібні правопорушення. Нововведення будуть стосуватися як власників собак, так і осіб, які доглядають за тваринами. Розповідаємо, які штрафи передбачені законом і як їх можна уникнути.

Нові штрафи запроваджують, щоб стимулювати власників та доглядальників тварин не лише прибирати за домашніми улюбленцями, а й думати про безпеку інших. Адже через неналежне дотримання правил під час вигулювання агресивної собаки у громадських місцях можуть постраждати інші тварини чи люди.

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Суми штрафів

Якщо собака бігає у громадському місці без повідця, людина, яка її супроводжує буде змушена сплатити 250 злотих (близько 1 820 гривень).

Коли власник собаки або доглядальник створює умови, які становлять загрозу життю та здоров'ю оточення, то платити доведеться 500 злотих (приблизно 3 640 гривень).

500 злотих (близько 3 640 гривень) також можуть сплатити й ті, хто відмовляється прибирати за своїм домашнім улюбленцем.

Представники влади рекомендують власникам собак та інших домашніх тварин бути відповідальними та не нехтувати правилами.

У Польщі закликають не нехтувати правилами догляду за домашніми тваринами / Фото Unsplash