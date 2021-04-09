Новые штрафы для владельцев собак в Польше: сколько будут платить нарушители
10 апреля 2021 года в Польше вступит в силу поправка к Кодексу о мелких правонарушениях. Нововведения будут касаться как владельцев собак, так и лиц, ухаживающих за животными. Рассказываем, какие штрафы предусмотрены законом и как их можно избежать.
Источник:inPoland
Новые штрафы вводят, чтобы стимулировать владельцев и сиделок животных не только убирать за домашними любимцами, но и думать о безопасности других. Ведь из-за ненадлежащего соблюдения правил при выгуле агрессивной собаки в общественных местах могут пострадать другие животные или люди.
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Суммы штрафов
Если собака бегает в общественном месте без поводка, сопровождающий ее человек будет вынужден оплатить 250 злотых (около 1 820 гривен).
Когда владелец собаки или тот, кто за ней ухаживает, создает условия, представляющие угрозу жизни и здоровью окружающих, то платить придется 500 злотых (примерно 3 640 гривен).
500 злотых (около 3 640 гривен) также могут оплатить и те, кто отказывается убирать за своим домашним любимцем.
В Польше призывают не пренебрегать правилами ухода за домашними животными / Фото Unsplash
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