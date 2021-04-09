10 апреля 2021 года в Польше вступит в силу поправка к Кодексу о мелких правонарушениях. Нововведения будут касаться как владельцев собак, так и лиц, ухаживающих за животными. Рассказываем, какие штрафы предусмотрены законом и как их можно избежать.

Новые штрафы вводят, чтобы стимулировать владельцев и сиделок животных не только убирать за домашними любимцами, но и думать о безопасности других. Ведь из-за ненадлежащего соблюдения правил при выгуле агрессивной собаки в общественных местах могут пострадать другие животные или люди.

Узнавайте также Велосипедисты в Польше: штрафы существуют и как их избежать

Суммы штрафов

Если собака бегает в общественном месте без поводка , сопровождающий ее человек будет вынужден оплатить 250 злотых (около 1 820 гривен).

Когда владелец собаки или тот, кто за ней ухаживает, создает условия, представляющие угрозу жизни и здоровью окружающих , то платить придется 500 злотых (примерно 3 640 гривен).

500 злотых (около 3 640 гривен) также могут оплатить и те, кто отказывается убирать за своим домашним любимцем.

Представители власти рекомендуют владельцам собак и других домашних животных быть ответственными и не пренебрегать правилами. Это важно для поддержания общественного порядка и предотвращения несчастных случаев.