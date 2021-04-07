Велосипедисти в Польщі: які штрафи існують та як їх уникнути
Велосипед у країнах Європи є популярним транспортним засобом. Все більше людей пересідають з автомобілів на велосипеди, бо це екологічно, вигідно та зручно. Розповідаємо про правила, яких слід дотримуватися у Польщі, щоб уникнути адміністративних покарань.
Джерело:inPoland
Велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього транспортного руху. Дотримання правил гарантує безпеку не лише велосипедистам, а й іншим водіям та пішоходам, які їх оточують.
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Кому можна пересуватися велосипедом
У Польщі їздити дорогами загального користування можуть лише повнолітні особи. Якщо власнику велосипеда ще не виповнилося 18 років, потрібно отримати ліцензію на велосипед. Для цього особі від 10 років треба скласти спеціальний іспит. Особи від 16 років можуть отримати ліцензію на керування транспортними засобами категорії В1.
Відсутність документів, що дають право керувати велосипедом, є підставою для оштрафування. Розмір штрафу у 2021 році становить 100 злотих. Проте особи, які не досягли 17 років, не несуть відповідальності за такий вид правопорушень.
Якими дорогами можна пересуватися
Велосипедист зобов’язаний користуватися велосипедною доріжкою або доріжкою для пішоходів та велосипедистів. Якщо напрямок, в якому хоче їхати велосипедист, не має такої доріжки, можна використовувати дорогу. Перебувати на тротуарі дозволяється в погану погоду: коли вітряно, йде сніг чи є сильний туман.
У Польщі велосипедисти, які порушують правила, платять штрафи / Фото Depositphotos
Розмір штрафів
За порушення правил велосипедист буде змушений заплатити штраф. Сума штрафу залежить від ступеня порушення. Пропонуємо ознайомитися з популярними видами порушень.
- Порушення велосипедистом обов'язку перевозити дитину до 7 років на додатковому сидінні – 50 злотих.
- Покидання меж велосипедної доріжки або визначеної велосипедної смуги, якщо вона є у напрямку водія – 50 злотих.
- Перетин пішохідного переходу, що не містить велосипедної доріжки – 200 злотих.
- В організмі велосипедиста є від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю – від 200 до 300 злотих.
- Концентрація алкоголю перевищує 0,5 проміле – 500 злотих.
- Велосипедист не поступається місцем пішоходам, які користуються велосипедно-пішохідною дорогою – 50 злотих.
- Створення умов, які ускладнюють пересування інших транспортних засобів – 200 злотих.
- Користування мобільним телефоном під час руху – 200 злотих.
- Чіпляння до інших транспортних засобів під час їзди – 100 злотих.
- Пересування "без рук" чи без тримання ніг на педалях або підніжках – 50 злотих.
- Неправильна реакція на червоне світло – 100 злотих.
- Виїзд безпосередньо перед транспортним засобом, що рухається – 150 злотих.
- Велосипедист не поступився місцем іншим на тротуарі, пішохідній доріжці або під час пересування площею, де пішохідний та велосипедний рух не регулюється знаками – 350 злотих.
- Займання більше однієї смуги, призначеної на дорозі – 150 злотих.
- Зупинка біля знака СТОП – 100 злотих.
- Гальмування, що загрожує безпеці руху або перешкоджає йому – 100-300 злотих штрафу.
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