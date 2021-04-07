Велосипед у країнах Європи є популярним транспортним засобом. Все більше людей пересідають з автомобілів на велосипеди, бо це екологічно, вигідно та зручно. Розповідаємо про правила, яких слід дотримуватися у Польщі, щоб уникнути адміністративних покарань.

Велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього транспортного руху. Дотримання правил гарантує безпеку не лише велосипедистам, а й іншим водіям та пішоходам, які їх оточують.

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Кому можна пересуватися велосипедом

У Польщі їздити дорогами загального користування можуть лише повнолітні особи. Якщо власнику велосипеда ще не виповнилося 18 років, потрібно отримати ліцензію на велосипед. Для цього особі від 10 років треба скласти спеціальний іспит. Особи від 16 років можуть отримати ліцензію на керування транспортними засобами категорії В1.

Відсутність документів, що дають право керувати велосипедом, є підставою для оштрафування. Розмір штрафу у 2021 році становить 100 злотих. Проте особи, які не досягли 17 років, не несуть відповідальності за такий вид правопорушень.

Якими дорогами можна пересуватися

Велосипедист зобов’язаний користуватися велосипедною доріжкою або доріжкою для пішоходів та велосипедистів. Якщо напрямок, в якому хоче їхати велосипедист, не має такої доріжки, можна використовувати дорогу. Перебувати на тротуарі дозволяється в погану погоду: коли вітряно, йде сніг чи є сильний туман.

У Польщі велосипедисти, які порушують правила, платять штрафи / Фото Depositphotos

Розмір штрафів

За порушення правил велосипедист буде змушений заплатити штраф. Сума штрафу залежить від ступеня порушення. Пропонуємо ознайомитися з популярними видами порушень.