10 квітня 2021 року у Польщі стане чинною поправка до Кодексу про дрібні правопорушення. Нововведення будуть стосуватися як власників собак, так і осіб, які доглядають за тваринами. Розповідаємо, які штрафи передбачені законом і як їх можна уникнути.

Нові штрафи запроваджують, щоб стимулювати власників та доглядальників тварин не лише прибирати за домашніми улюбленцями, а й думати про безпеку інших. Адже через неналежне дотримання правил під час вигулювання агресивної собаки у громадських місцях можуть постраждати інші тварини чи люди.

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Суми штрафів

Якщо собака бігає у громадському місці без повідця, людина, яка її супроводжує буде змушена сплатити 250 злотих (близько 1 820 гривень).

Коли власник собаки або доглядальник створює умови, які становлять загрозу життю та здоров'ю оточення, то платити доведеться 500 злотих (приблизно 3 640 гривень).

500 злотих (близько 3 640 гривень) також можуть сплатити й ті, хто відмовляється прибирати за своїм домашнім улюбленцем.

Представники влади рекомендують власникам собак та інших домашніх тварин бути відповідальними та не нехтувати правилами. Це важливо для підтримання суспільного порядку та запобігання нещасним випадкам.

У Польщі закликають не нехтувати правилами догляду за домашніми тваринами / Фото Unsplash