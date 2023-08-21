Нові екзотичні рейси від Ryanair: куди можна полетіти вже у жовтні
21 серпня 2023, 11:15Читать новость на русском
Джерело:lowcostavia.com.ua
Цієї осені ірландський лоукостер запускає 5 нових напрямків. Можна планувати подорож вже зараз, адже перші рейси полетять у жовтні.
Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень-листопад 2023 року.
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Чотири нові напрямки відкриваються в Марокко (Марракеш, Агадір та Ес-Сувейра зі Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа та Відня), а також один рейс зі словацького Попраду до Лондона.
Нові рейси Ryanair:
- Попрад (Словаччина) – Лондон Станстед (Англія) – з 1 листопада, 2 рази на тиждень;
- Стокгольм Арланда (Швеція) – Марракеш (Марокко) – з 29 жовтня, 2 рази на тиждень;
- Кельн (Німеччина) – Агадір (Марокко) – з 29 жовтня, 2 рази на тиждень;
- Відень (Австрія) – Агадір (Марокко) – з 31 жовтня, 2 рази на тиждень;
- Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Ес-Сувейра (Марокко) з 1 листопада, 2 рази на тиждень.
Наявність квитків та деталі маршрутів можна переглянути на офіційному сайті перевізника.
Останні новини Ryanair:
- Вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
- Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.
- Експерти Avianews проаналізували, який лоукостер насправді дешевший – Ryanair чи Wizz Air. Вони порівняли середні ціни на квитки і додаткові послуги. Що вийшло – читайте за посиланням.