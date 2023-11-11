"Нова пошта" анонсувала відкриття відділень у 18 країнах Європи: показали графік
Джерело:Володимир Поперешнюк
"Нова пошта" оприлюднила амбітні плани на відкриття міжнародних відділень. Співзасновник компанії Володимир Поперешнюк показав графік початку роботи нових точок для отримання та відправки посилок.
До кінця року "Нова пошта" планує запустити відділення в Парижі та Мілані, а в наступному – ще 16 точок Nova Post за кордоном.
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Графік відкриття відділень:
У 2024 році міжнародні відділення "Нової пошти" мають розпочати роботу:
- в лютому – в Туреччині та Іспанії;
- в березні – у Великій Британії та Болгарії;
- в квітні – в Ірландії та Нідерландах;
- в травні – в Бельгії, Швейцарії та Португалії;
- в червні – у Словенії та Хорватії;
- в липні – у Греції та Данії;
- в серпні – у Фінляндії;
- у вересні – у Норвегії та Швеції.
Ще більше деталей про запуск нових відділень Nova Post у Європі:
Детальний графік відкриття відділень / Скріншот з фейсбуку Володимира Поперешнюка
Поперешнюк зізнався, що менеджери з розвитку "Нової пошти" були дещо проти оприлюднення цього графіка. Вони воліли б уникнути невиправданих очікувань. Але співзасновник компанії впевнений, що вони впораються з цим завданням вчасно.
З 2022 року компанія "Нова пошта" почала активно відкривати нові відділення в Європі. Поштові точки з'явилися у Німеччині, Латвії, Естонії, Литві, Молдові, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччині.
10 листопада компанія запустила перше відділення в Угорщині. Ця країна стала вже десятою на мапі міжнародного охоплення української поштової компанії. Всього Nova Post вже відкрила 68 відділень за кордоном.