До конца года "Новая почта" планирует запустить отделения в Париже и Милане, а в следующем – еще 16 точек Nova Post за границей.
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График открытия отделений:
В 2024 году международные отделения "Новой почты" должны начать работу:
- в феврале – в Турции и Испании;
- в марте – в Великобритании и Болгарии;
- в апреле – в Ирландии и Нидерландах;
- в мае – в Бельгии, Швейцарии и Португалии;
- в июне – в Словении и Хорватии;
- в июле – в Греции и Дании;
- в августе – в Финляндии;
- в сентябре – в Норвегии и Швеции.
Еще больше деталей о запуске новых отделений Nova Post в Европе:
Подробный график открытия отделений / Скриншот и фейсбука Владимира Поперешнюка
Поперешнюк признался, что менеджеры по развитию "Новой почты" были несколько против обнародования этого графика. Они предпочли бы избежать неоправданных ожиданий. Но соучредитель компании уверен, что они справятся с этой задачей в срок.
С 2022 года компания "Новая почта" начала активно открывать новые отделения в Европе. Почтовые точки появились в Германии, Латвии, Эстонии, Литве, Молдове, Румынии, Польше, Чехии и Словакии.
10 ноября компания запустила первое отделения в Венгрии. Эта страна стала уже десятой на карте международного охвата украинской почтовой компании. Всего Nova Post уже открыла 68 отделений за границей.