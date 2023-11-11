До кінця року "‎Нова пошта" планує запустити відділення в Парижі та Мілані, а в наступному – ще 16 точок Nova Post за кордоном.

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Графік відкриття відділень:

У 2024 році міжнародні відділення "‎Нової пошти" мають розпочати роботу:

в лютому – в Туреччині та Іспанії;

в березні – у Великій Британії та Болгарії;

в квітні – в Ірландії та Нідерландах;

в травні – в Бельгії, Швейцарії та Португалії;

в червні – у Словенії та Хорватії;

в липні – у Греції та Данії;

в серпні – у Фінляндії;

у вересні – у Норвегії та Швеції.

Ще більше деталей про запуск нових відділень Nova Post у Європі:

Детальний графік відкриття відділень / Скріншот з фейсбуку Володимира Поперешнюка

Поперешнюк зізнався, що менеджери з розвитку "‎Нової пошти" були дещо проти оприлюднення цього графіка. Вони воліли б уникнути невиправданих очікувань. Але співзасновник компанії впевнений, що вони впораються з цим завданням вчасно.

З 2022 року компанія "‎Нова пошта" почала активно відкривати нові відділення в Європі. Поштові точки з'явилися у Німеччині, Латвії, Естонії, Литві, Молдові, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччині.

10 листопада компанія запустила перше відділення в Угорщині. Ця країна стала вже десятою на мапі міжнародного охоплення української поштової компанії. Всього Nova Post вже відкрила 68 відділень за кордоном.