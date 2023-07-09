Екстрим в Норвегії: найвища морська скеля Європи відкрилась для туристів

Гора Хорнелен на західному узбережжі Норвегії відкрита для любителів адреналіну – тепер туристам дозволено на неї сходити. Маршрут вражає красою пейзажів, які відкриваються на підйомі, але треба мати сталеві нерви, коли дивишся вниз.

Гору Хорнелен за даними туристичної ради Fjord Norway визнали найвищою морською скелею Європи. У червні для тих, хто не боїться висоти, відкрили новий маршрут на вершину через феррату (залізний захищений маршрут для скелелазіння).

До теми Лев у вітальні: сафарі-готель у Британії має чим здивувати гостей

Краса та адреналін

Похід на гору триває близько 4 годин. Залізна стежка пролягає на висоті 860 метрів над водою. Спеціальний маршрут 9 років розробляв професійний альпініст Рогір ван Оорсхот. Він і супроводжував перші групи скелелазів.

Сплеск адреналіну, коли дивишся вниз і між своїми черевиками бачиш кораблі у фіорді, що пропливають на відстані 2 000 футів під тобою, не має собі рівних,

— поділився враженнями ван Оорсхот.

Сходження на гору по залізній ферраті / Фото з інстаграму hornelenviaferrata

Під час сходження ви побачите надзвичайні засніжені гірські краєвиди, синю воду фіордів та величні скелі. Найкращий час, щоб піднятися на гору Хорнелен – весна, літо і рання осінь. Взимку тут надто холодно і доволі небезпечно, адже рано темніє. Сам похід досить складний, тому варто наважуватись на нього, якщо у вас є досвід і фізична підготовка.

Підйом на Хорнелен: дивіться відео туристів

Протягом всього підйому є доступ до питної води. Автор маршруту просить усіх сміливців не забувати про страховку і надає два карабіни, пасок безпеки та шолом для кожного скелелаза.

Раніше вершина Хорнелен була орієнтиром для морської навігації. Також ходять легенди, що в давні часи там збирались відьми.