Якщо ви ризикнете зупинитися в таких незвичайних апартаментах, незабутні відчуття – гарантовано. Сафарі-парк пропонує провести оригінальну відпустку в компанії чотирьох "молодих холостяків" – левів Хавока, Ходжа, Харабі та Геркулеса.
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У компанії "короля джунглів"
Любителі дикої природи тут можуть протягом дня спостерігати за життям левів, їхнім годуванням, іграми та відпочинком. Четверо братів-левів часом можуть з'ясовувати, хто з них головний. Тому бійки в зграї також трапляються, і мешканці сафарі-будиночка можуть стати цьому свідками. Гості можуть спостерігати за настроєм тварин протягом всього дня.
Але перебувати на території вольєра з хижаками абсолютно безпечно. Сам будиночок надійно захищений, тварини не можуть нашкодити відвідувачам.
Життя серед дикої природи / Фото safari-lodges.co.uk
Будинок розрахований на шістьох гостей. Тут є дві великі спальні і гостьова кімната. Але задоволення не з дешевих: ціна за ніч для двох гостей – 790 фунтів (понад 920 євро).
Додатково до такого оригінального проживання, ви отримаєте дводенний квиток до сафарі-парку. Тут, у Вест-Мідленд, можна відвідати понад 20 атракціонів та здійснити сафарі на автомобілі. Під час поїздки ви побачите гепардів, слонів, жирафів та носорогів.
Деталі на офіційному сайті.