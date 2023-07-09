Гору Хорнелен за даними туристичної ради Fjord Norway визнали найвищою морською скелею Європи. У червні для тих, хто не боїться висоти, відкрили новий маршрут на вершину через феррату (залізний захищений маршрут для скелелазіння).

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Краса та адреналін

Похід на гору триває близько 4 годин. Залізна стежка пролягає на висоті 860 метрів над водою. Спеціальний маршрут 9 років розробляв професійний альпініст Рогір ван Оорсхот. Він і супроводжував перші групи скелелазів.

Сплеск адреналіну, коли дивишся вниз і між своїми черевиками бачиш кораблі у фіорді, що пропливають на відстані 2 000 футів під тобою, не має собі рівних,

— поділився враженнями ван Оорсхот.

Сходження на гору по залізній ферраті / Фото з інстаграму hornelenviaferrata

Під час сходження ви побачите надзвичайні засніжені гірські краєвиди, синю воду фіордів та величні скелі. Найкращий час, щоб піднятися на гору Хорнелен – весна, літо і рання осінь. Взимку тут надто холодно і доволі небезпечно, адже рано темніє. Сам похід досить складний, тому варто наважуватись на нього, якщо у вас є досвід і фізична підготовка.

Підйом на Хорнелен: дивіться відео туристів

Протягом всього підйому є доступ до питної води. Автор маршруту просить усіх сміливців не забувати про страховку і надає два карабіни, пасок безпеки та шолом для кожного скелелаза.

Раніше вершина Хорнелен була орієнтиром для морської навігації. Також ходять легенди, що в давні часи там збирались відьми.