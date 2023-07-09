Гору Хорнелен по данным туристического совета Fjord Norway признали самой высокой морской скалой Европы. В июне для тех, кто не боится высоты, открыли новый маршрут на вершину через феррату (железный защищенный маршрут для скалолазания).

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Красота и адреналин

Поход на гору длится около 4 часов. Железная тропа пролегает на высоте 860 метров над водой. Специальный маршрут 9 лет разрабатывал профессиональный альпинист Рогир ван Оорсхот. Он и сопровождал первые группы скалолазов.

Всплеск адреналина, когда смотришь вниз и между своими ботинками видишь корабли в фьорде, проплывающие на расстоянии 2 000 футов под тобой, не имеет себе равных,

– поделился впечатлениями ван Оорсхот.

Восхождение на гору по железной феррате / Фото с инстаграма hornelenviaferrata

Во время восхождения вы увидите замечательные заснеженные горные пейзажи, синюю воду фьордов и величественные скалы. Лучшее время, чтобы подняться на гору Хорнелен – весна, лето и ранняя осень. Зимой здесь слишком холодно и довольно опасно, ведь рано темнеет. Сам поход достаточно сложен, поэтому стоит решаться на него, если у вас есть опыт и физическая подготовка.

Подъем на Хорнелен: смотрите видео туристов

На протяжении всего подъема есть доступ к питьевой воде. Автор маршрута просит всех смельчаков не забывать о страховке и предоставляет два карабина, пояс безопасности и шлем для каждого скалолаза.

Раньше вершина Хорнелен была ориентиром для морской навигации. Также ходят легенды, что в древности там собирались ведьмы.