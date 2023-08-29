Порушника оштрафували за рішенням суду. Чоловік скоїв злочини ще у січні та березні цього року, але німецьке правосуддя визнало його провину тільки зараз.

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Образи на автівках

Автомобілі українських біженців були припарковані на громадському підземному паркінгу в курортному місті Шварцвальд. Член міської ради залишив образливі написи на автівках двох потерпілих. Один із них подав заяву, тому проти німецького чиновника порушили кримінальну справу.

Окружний суд Баден-Бадена покарав обвинуваченого штрафом за "‎використання знаків антиконституційних організацій" (свастики) та образи. Тепер він зобов'язаний сплатити суму у розмірі свого 50-денного окладу. Скільки заробляє німецький чиновник не розголошують, тому остаточна сума – невідома.

Також у порушника, ймовірно, будуть проблеми на роботі. Адже міська влада Баден-Бадена проведе службову перевірку і повідомить, які наслідки чекають на порушника.

Подібне сталося у Відні

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли за кордоном українські автівки псують образливими символами. Цього липня у Відні невідомі нанесли на авто з українськими номерами літеру "‎Z" – символ російської агресії. Австрійська поліція досі шукає порушників.

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт. Символ "‎Z" помітили на шістьох автівках з українськими номерами.