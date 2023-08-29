Нарушителя оштрафовали по решению суда. Мужчина совершил преступления еще в январе и марте этого года, но немецкое правосудие признало его виновным только сейчас.

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Оскорбления на автомобилях

Автомобили украинских беженцев были припаркованы на общественном подземном паркинге в курортном городе Шварцвальд. Член городского совета оставил оскорбительные надписи на машинах двух потерпевших. Один из них подал заявление, поэтому против немецкого чиновника возбудили уголовное дело.

Окружной суд Баден-Бадена наказал обвиняемого штрафом за "использование знаков антиконституционных организаций" (свастики) и оскорбления. Теперь он обязан уплатить сумму в размере своего 50-дневного оклада. Сколько зарабатывает немецкий чиновник не разглашается, поэтому окончательная сумма – неизвестна.

Также у нарушителя, очевидно, будут проблемы на работе. Ведь городские власти Баден-Бадена проведут служебную проверку и сообщат, какие последствия ждут чиновника.

Подобное произошло в Вене

Напомним, это уже не первый случай, когда за границей украинские автомобили портят оскорбительными символами. В июле этого года в Вене неизвестные нанесли на авто с украинскими номерами букву "Z" – символ российской агрессии. Австрийская полиция до сих пор ищет нарушителей.

Акт вандализма был зафиксирован в венском районе Донауштадт. Символ "Z" заметили на шести автомобилях с украинскими номерами.