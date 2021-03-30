Прилетів – тестуйся на COVID-19: Німеччина ввела нові правила для авіапасажирів з-за кордону

Німеччина спантеличена швидким поширенням коронавірусу в Європі. Задля безпеки з 30 березня 2021 року набувають чинності нові правила потрапляння в країну.

Відтепер усі іноземні авіапасажири повинні зробити тест на COVID-19 не пізніше ніж за 48 годин до вильоту. Нові правила діятимуть щонайменше до 12 травня.

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Нові правила авіаперельотів

Пасажирам, які з якихось причин не зможуть продемонструвати представникам авіакомпаній свій результат тесту на COVID-19, не дозволять сісти у повітряний транспортний засіб.

У Німеччині ввели нові правила авіаперельотів / Фото Unsplash

Якщо особа матиме позитивний результат тесту, вона повинна вирушити на карантин відповідно до вимог тієї країн, з якої мала на меті здійснити виліт.

Федеральна поліція має право перевіряти наявність тестів з негативними результатами у пасажирів після прибуття до Німеччини.

Ці правила запроваджені з метою захисту персоналу в літаках та самих пасажирів.

У Німецьких аеропортах діятимуть нові правила / Фото Unsplash

Вимоги до тесту на COVID-19

Федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини висуває деякі вимоги до тесту на COVID-19, який повинні пройти всі авіапасажири, щоб потрапити до Німеччини. Тест повинен бути оформлений німецькою, англійською або французькою мовами та обов’язково містити дату і тип тесту. Допускається як паперова, так й електронна форми. Витрати за тести на COVID-19 мандрівники зобов'язані взяти на себе.

Діти до п'яти років та екіпаж повітряних транспортних засобів поки є звільненими від обов'язкового проходження ПЛР-тесту.