Германия озадачена быстрым распространением коронавируса в Европе. В целях безопасности с 30 марта 2021 вступают в силу новые правила въезда в страну.

Отныне все иностранные авиапассажиры должны сделать тест на COVID-19 не позднее чем за 48 часов до вылета . Новые правила будут действовать как минимум до 12 мая.

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Новые правила авиаперелетов

Пассажирам, которые по каким-то причинам не смогут продемонстрировать представителям авиакомпаний свой результат теста на COVID-19, не позволят сесть на воздушное транспортное средство.

В Германии ввели новые правила перелетов / Фото Unsplash

Если человек будет иметь положительный результат теста , он должен будет отправиться на карантин в соответствии с требованиями той страны, из которой он хотел осуществить вылет.

Федеральная полиция имеет право проверять наличие тестов с отрицательными результатами у пассажиров по прибытии в Германию.

Эти правила введены с целью защиты персонала в самолетах и ​​самих пассажиров.

В Немецких аэропортах будут действовать новые правила / Фото Unsplash

Требования к тесту на COVID-19

Федеральное министерство здравоохранения Германии выдвигает некоторые требования к тесту на COVID-19 , который должны пройти все авиапассажиры, чтобы попасть в Германию. Тест должен быть оформлен на немецком , английском или французском языках и обязательно содержать дату и тип теста. Допускается как бумажная, так и электронная формы.

Расходы за тесты на COVID-19 путешественники обязаны взять на себя.