Прилетел – тестируйся на COVID-19: Германия ввела новые правила для авиапассажиров из-за рубежа
Германия озадачена быстрым распространением коронавируса в Европе. В целях безопасности с 30 марта 2021 вступают в силу новые правила въезда в страну.
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Отныне все иностранные авиапассажиры должны сделать тест на COVID-19 не позднее чем за 48 часов до вылета. Новые правила будут действовать как минимум до 12 мая.
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Новые правила авиаперелетов
Пассажирам, которые по каким-то причинам не смогут продемонстрировать представителям авиакомпаний свой результат теста на COVID-19, не позволят сесть на воздушное транспортное средство.
В Германии ввели новые правила перелетов / Фото Unsplash
Если человек будет иметь положительный результат теста, он должен будет отправиться на карантин в соответствии с требованиями той страны, из которой он хотел осуществить вылет.
Федеральная полиция имеет право проверять наличие тестов с отрицательными результатами у пассажиров по прибытии в Германию.
В Немецких аэропортах будут действовать новые правила / Фото Unsplash
Требования к тесту на COVID-19
Федеральное министерство здравоохранения Германии выдвигает некоторые требования к тесту на COVID-19, который должны пройти все авиапассажиры, чтобы попасть в Германию. Тест должен быть оформлен на немецком, английском или французском языках и обязательно содержать дату и тип теста. Допускается как бумажная, так и электронная формы.
Расходы за тесты на COVID-19 путешественники обязаны взять на себя.
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