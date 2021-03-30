Прилетів – тестуйся на COVID-19: Німеччина ввела нові правила для авіапасажирів з-за кордону
Німеччина спантеличена швидким поширенням коронавірусу в Європі. Задля безпеки з 30 березня 2021 року набувають чинності нові правила потрапляння в країну.
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Відтепер усі іноземні авіапасажири повинні зробити тест на COVID-19 не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту. Нові правила діятимуть щонайменше до 12 травня.
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Деталі
Пасажирам, які з якихось причин не зможуть продемонструвати представникам авіакомпаній свій результат тесту на COVID-19, не дозволять сісти у повітряний транспортний засіб.
У Німеччині ввели нові правила авіаперельотів / Фото Unsplash
Якщо особа матиме позитивний результат тесту, вона повинна вирушити на карантин відповідно до вимог тієї країн, з якої мала на меті здійснити виліт.
Федеральна поліція має право перевіряти наявність тестів з негативними результатами у пасажирів після прибуття до Німеччини.
У Німецьких аеропортах діятимуть нові правила / Фото Unsplash
Вимоги до тесту на COVID-19 у Німеччині
Федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини висуває деякі вимоги до тесту на COVID-19, який повинні пройти всі авіапасажири, щоб потрапити до Німеччини. Тест повинен бути оформлений німецькою, англійською або французькою мовами та обов’язково містити дату і тип тесту. Допускається як паперова, так і електронна форми.
Витрати за тести на COVID-19 мандрівники зобов'язані взяти на себе.
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