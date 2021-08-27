Робота знайдеться всім: Німеччина потребує 400 тисяч мігрантів щорічно

Німецький ринок праці страждає від нестачі працівників. Не вистачає представників різних професій, зокрема медсестер і науковців.

Про це заявив глава Федерального агентства зайнятості Детфель Шеле. Брак кадрів у країні спричиняє негативна демографічна ситуація.

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Де іноземці зможуть себе реалізувати

Нам потрібно 400 тисяч іммігрантів щорічно. Набагато більше, ніж у попередні роки. Від медсестер до техніків з кондиціонування повітря і до логістичних та дослідницьких працівників. Повсюдно буде бракувати кваліфікованих працівників, – висловився керівник агентства з працевлаштування.

Цього року кількість осіб працездатного віку в Німеччині зменшиться на 150 тисяч осіб. А протягом наступних років очікують ще драматичнішу ситуацію, зазначив Детфель Шеле.

Найгірша ситуація на ринку професійної освіти, відзначає експерт. Молоді люди не проходять стажування навіть після здобуття педагогічної освіти. Хоча платять вчителям непогано – від 2 тисяч євро на місяць (сума зростає зі стажем роботи).

Помічають суттєву проблему з нестачею робочих рук й власники німецьких готелів та закладів громадського харчування.

Кількість емігрантів з Польщі останнім часом зменшилася, що теж вплинуло на загострення проблеми.

Тож чи не в кожній сфері діяльності у Німеччині невдовзі знайдуться вакансії для іноземців, як свідчать прогнози.