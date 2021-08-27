Об этом заявил глава Федерального агентства занятости Детфель Шеле. Нехватку кадров в стране вызывает негативная демографическая ситуация.

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Где иностранцы смогут себя реализовать

Нам нужно 400 тысяч иммигрантов ежегодно. Гораздо больше, чем в предыдущие годы. От медсестер до техников по кондиционированию воздуха и до логистических и исследовательских работников. Повсюду будет не хватать квалифицированных работников,

– высказался руководитель агентства по трудоустройству.

В этом году количество лиц трудоспособного возраста в Германии уменьшится на 150 тысяч человек. А в последующие годы ожидают еще более драматичную ситуацию, отметил Детфель Шеле.

Худшая ситуация на рынке профессионального образования, отмечает эксперт. Молодые люди не проходят стажировку даже после получения педагогического образования. Хотя платят учителям неплохо – от 2 тысяч евро в месяц (сумма растет со стажем работы).

Замечают существенную проблему с нехваткой рабочих рук и владельцы немецких отелей и заведений общественного питания.

Количество эмигрантов из Польши в последнее время уменьшилось, что тоже повлияло на обострение проблемы.

Так что практически в каждой сфере деятельности в Германии вскоре найдутся вакансии для иностранцев, как свидетельствуют прогнозы.