Такі результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" зі загальною вибіркою 20 тисяч респондентів. Масштабне дослідження вирішили організувати до Дня Незалежності України.

Дізнавайтеся також Святкування Дня Незалежності України у Польщі: які заходи варто відвідати

Результати опитування

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю. За цей час опитали 20 тисяч осіб в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метою було вивчити особливості мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки самих себе та України,

– зазначили організатори.

Згідно з опитуванням, 32% українців хотіли б виїхати працювати за кордон, 65% – не хотіли б. Найбільше охочих поїхати на заробітки серед молодих жителів – аж 54%.

Ключовою причиною для трудової міграції 71% опитаних назвали більшу заробітну плату. 57% українців переконані, що за кордоном у них будуть кращі умови життя. Ще 20% головною мотивацією виїзду за кордон вважають кращі умови праці й можливості самореалізації.

Також дізнавайтеся, скільки відсотків української молоді хоче жити за кордоном на постійній основі за результатами дослідження Міжнародного республіканського інституту.