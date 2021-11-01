Німеччина чекає на трудових мігрантів: у країні бракує 1,2 мільйона працівників

Німеччина заявила про нестачу робітників приблизно за 70 професіями. Найбільший недолік фахівців серед соціальних педагогів.

Про це заявив виконавчий директор Федерального об'єднання малих та середніх підприємств Маркус Йєргер.

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За оцінкою глави відомства, наразі Німеччині не вистачає 1,2 мільйона працівників.

Все більше і більше компанії у всіх галузях не знаходять ні фахівців, ні стажистів. Це елементарно ставить під загрозу конкурентоспроможність середнього бізнесу а, отже, і місце Німеччини в цілому,

– пояснив виконавчий директор.

Глава Федерального агентства з праці Детлеф Шеле підтвердив, що ситуація з трудовими мігрантами в країні дійсно залишається незадовільною.

З чим це пов'язано

На таку ситуацію на німецькому ринку праці скаржилися ще раніше. Це пов'язують з тим, що 2021 року кількість осіб працездатного віку в Німеччині зменшиться на 150 тисяч осіб. А протягом наступних років очікують ще драматичнішу ситуацію.

Яких фахівців бракує у Німеччині

Найбільший недолік фахівців відзначається серед:

соціальних педагогів – 18 300 відкритих вакансій,

персоналу з догляду за літніми та хворими – 17 900 та 16 700 відкритих вакансій відповідно.

Загалом у списку опинилися представники 15 професій, зокрема:

інженери-будівельники – 15 500 вакансій,

спеціалісти з сантехніки та опалення – 13 200,

водії вантажівок – 6 700.

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Як легально працювати у Німеччині

Для цього потрібно отримати німецьку робочу візу. Зробити це – задача не з легких, адже українець повинен вивчити німецьку мову й підтвердити знання сертифікатом.

Рівень володіння мовою повинен бути не менш ніж В1 – В2 – це вільна розмовна та письмова німецька. Крім того, на роботу беруть тільки кваліфікованих співробітників.

Також для отримання робочої візи потрібно підтвердити свою спеціальність і нострифікувати диплом.