Про це заявив виконавчий директор Федерального об'єднання малих та середніх підприємств Маркус Йєргер.

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За оцінкою глави відомства, наразі Німеччині не вистачає 1,2 мільйона працівників.

Все більше і більше компанії у всіх галузях не знаходять ні фахівців, ні стажистів. Це елементарно ставить під загрозу конкурентоспроможність середнього бізнесу а, отже, і місце Німеччини в цілому,

– пояснив виконавчий директор.

Глава Федерального агентства з праці Детлеф Шеле підтвердив, що ситуація з трудовими мігрантами в країні дійсно залишається незадовільною.

З чим це пов'язано

На таку ситуацію на німецькому ринку праці скаржилися ще раніше. Це пов'язують з тим, що 2021 року кількість осіб працездатного віку в Німеччині зменшиться на 150 тисяч осіб. А протягом наступних років очікують ще драматичнішу ситуацію.

Яких фахівців бракує у Німеччині

Найбільший недолік фахівців відзначається серед:

соціальних педагогів – 18 300 відкритих вакансій,

персоналу з догляду за літніми та хворими – 17 900 та 16 700 відкритих вакансій відповідно.

Загалом у списку опинилися представники 15 професій, зокрема:

інженери-будівельники – 15 500 вакансій,

спеціалісти з сантехніки та опалення – 13 200,

водії вантажівок – 6 700.

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Як легально працювати у Німеччині

Для цього потрібно отримати німецьку робочу візу. Зробити це – задача не з легких, адже українець повинен вивчити німецьку мову й підтвердити знання сертифікатом.

Зверніть увагу! Рівень володіння мовою повинен бути не менш ніж В1 – В2 – це вільна розмовна та письмова німецька. Крім того, на роботу беруть тільки кваліфікованих співробітників.

Також для отримання робочої візи потрібно підтвердити свою спеціальність і нострифікувати диплом.