Про це заявив виконавчий директор Федерального об'єднання малих та середніх підприємств Маркус Йєргер.
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За оцінкою глави відомства, наразі Німеччині не вистачає 1,2 мільйона працівників.
Все більше і більше компанії у всіх галузях не знаходять ні фахівців, ні стажистів. Це елементарно ставить під загрозу конкурентоспроможність середнього бізнесу а, отже, і місце Німеччини в цілому,
– пояснив виконавчий директор.
Глава Федерального агентства з праці Детлеф Шеле підтвердив, що ситуація з трудовими мігрантами в країні дійсно залишається незадовільною.
З чим це пов'язано
На таку ситуацію на німецькому ринку праці скаржилися ще раніше. Це пов'язують з тим, що 2021 року кількість осіб працездатного віку в Німеччині зменшиться на 150 тисяч осіб. А протягом наступних років очікують ще драматичнішу ситуацію.
Яких фахівців бракує у Німеччині
Найбільший недолік фахівців відзначається серед:
- соціальних педагогів – 18 300 відкритих вакансій,
- персоналу з догляду за літніми та хворими – 17 900 та 16 700 відкритих вакансій відповідно.
Загалом у списку опинилися представники 15 професій, зокрема:
- інженери-будівельники – 15 500 вакансій,
- спеціалісти з сантехніки та опалення – 13 200,
- водії вантажівок – 6 700.
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Як легально працювати у Німеччині
Для цього потрібно отримати німецьку робочу візу. Зробити це – задача не з легких, адже українець повинен вивчити німецьку мову й підтвердити знання сертифікатом.
Також для отримання робочої візи потрібно підтвердити свою спеціальність і нострифікувати диплом.