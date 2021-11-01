Об этом заявил исполнительный директор Федерального объединения малых и средних предприятий Маркус Йергер.
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По оценке главы ведомства, в настоящее время Германии не хватает 1,2 миллиона работников.
Все больше и больше компании во всех отраслях не находят ни специалистов, ни стажеров. Это элементарно ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса, а следовательно, и место Германии в целом,
– объяснил исполнительный директор.
Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле подтвердил, что ситуация с трудовыми мигрантами в стране действительно остается неудовлетворительной.
С чем это связано
На такую ситуацию на немецком рынке труда жаловались еще раньше. Это связано с тем, что в 2021 году количество лиц трудоспособного возраста в Германии уменьшится на 150 тысяч человек. А в течение следующих лет ожидают еще более драматичную ситуацию.
Каких специалистов не хватает в Германии
Наибольший недостаток специалистов отмечается среди:
- социальных педагогов – 18 300 открытых вакансий,
- персонала по уходу за пожилыми и больными – 17900 и 16700 открытых вакансий соответственно.
В списке оказались представители 15 профессий, в частности:
- инженеры-строители – 15 500 вакансий,
- специалисты по сантехнике и отоплению – 13 200,
- водители грузовиков – 6700.
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Как легально работать в Германии
Для этого нужно получить германскую рабочую визу. Сделать это – задача не из легких, ведь украинец должен выучить немецкий язык и подтвердить знание сертификатом.
Также для получения рабочей визы нужно подтвердить свою специальность и нострифицировать диплом.