"Мрія" для українців: у Нідерландах відкриють притулок для 1000 біженців
Джерело:Укрінформ
У місті Влардінген готують до відкриття сучасний притулок для 1000 переселенців, який вражає масштабами. "Мрія" – це цілий район, який стане найбільшою локацією для українців.
Будівництво "Мрії" стартувало ще восени 2022 року. Це повноцінний район зі своєю інфраструктурою, який будують спеціально для українських біженців. Коли притулок відкриють для заселення, та що буде на його території – читайте в матеріалі.
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Коли відкриють притулок для українців
Притулок розрахований на 1000 людей, тому "Мрія" стане найбільшою за чисельністю локацією для українців. Відкриття прихистку заплановане на другу половину серпня.
Для українців, які поселяться в "Мрії", житло заплановано на три роки, до літа 2026, однак питання міграційного статусу залишається невирішеним. На сьогодні тимчасово переміщені особи з України можуть перебувати під захистом в Нідерландах лише до 4 березня 2024,
– розповів радник Посольства України в Нідерландах Тарас Малишевський.
Відкриття притулку у Влардінгені заплановане на серпень / Фото Укрінформ
Як облаштують "Мрію"
Кожна квартира буде облаштована необхідними меблями. В районі притулку добудовується школа, окремий спортивний комплекс та дитячі ігрові майданчики. Також передбачена інфраструктура для велосипедів, а от парковка для автівок буде поруч – за межами житлової зони. Від Влардінгена на метро можна дістатися до Роттердама.
Район "Мрія" – це пілотний проєкт, що втілюється силами муніципалітету Влардінген та регіону Роттердам-Рейнмонд.
За останніми підрахунками в Нідерландах перебуває понад 89 000 українських біженців.