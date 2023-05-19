Строительство "Мрии" стартовало еще осенью 2022 года. Это полноценный район со своей инфраструктурой, строящийся специально для украинских беженцев. Когда приют откроют для заселения и что будет на его территории – читайте в материале.

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Когда откроют приют для украинцев

Комплекс рассчитан на 1000 человек, поэтому "Мрия" станет самой большой по численности локацией для украинцев. Открытие приюта запланировано на вторую половину августа.

Для украинцев, которые поселятся в "Мрии", жилье запланировано на три года, к лету 2026, однако вопрос миграционного статуса остается нерешенным. На сегодняшний день временно перемещенные лица из Украины могут находиться под защитой в Нидерландах только до 4 марта 2024,

– рассказал советник Посольства Украины в Нидерландах Тарас Малышевский.

Открытие приюта во Влардингене запланировано на август / Фото Укринформ

Как обустроят "Мрию"

Каждая квартира будет обставлена необходимой мебелью. В районе достраивается школа, отдельный спортивный комплекс и детские игровые площадки. Также предусмотрена инфраструктура для велосипедов, а вот парковка для автомобилей будет рядом – за пределами жилой зоны. От Влардингена на метро можно добраться до Роттердама.

Район "‎Мрия" – это пилотный проект, реализуемый силами муниципалитета Влардинген и региона Роттердам-Рейнмонд.

По последним подсчетам в Нидерландах находятся более 89 000 украинских беженцев.