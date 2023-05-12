Сотні українських біженців у Великій Британії ризикують залишитися без даху над головою. Минулого року влада королівства заснувала програму Homes for Ukraine, щоб допомогти переселенцям, які втікають від війни в Україні. Уряд Британії дозволив українським родинам переїхати до країни за наявності спонсора – британця, який може надати місце проживання на пів року та більше. Завдяки цій програмі тисячі українців переїхали до Східного Мідленду. Але через рік деякі спонсори не змогли більше надавати їм притулок.

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Місцева влада Великої Британії намагається швидко вирішити проблему для 302 родин і підшукати нових домовласників, які готові прийняти українців. Якщо це не вдасться зробити швидко, обіцяють забезпечити біженців тимчасовим житлом або надати підтримку для самостійних пошуків розміщення.

Що кажуть британці

Громадяни Великої Британії відгукнулись на програму Homes for Ukraine і приймали у себе українців з весни 2022 року. Тисячі українців скористались цією програмою, щоб знайти притулок у спонсорів зі Східного Мідленда. Але деяким домовласникам стало непросто приймати у себе українські родини протягом року і більше. Тому вони вирішують не продовжувати участь у програмі.

Це не може тривати вічно. Ми відчули, що настав час повернути нашу другу спальню. Ми не можемо запросити онуків до себе в гості. Час із українськими біженцями був чудовим, я буду за ними сумувати,

– поділився британець Роджер Анскомб, який минулого року поселив у своєму домі українську родину.

Тисячі спонсорів, які приймають українських переселенців у Східному Мідленді проявили себе з найкращого боку: відкрили двері своїх будинків для незнайомих людей у біді. Британці всіляко допомагали українцям пережити складні часи та адаптуватися в новому середовищі. Але кожна родина спонсорів може мати свої причини, щоб не продовжувати участь у програмі Homes for Ukraine. В такій ситуації на допомогу українцям приходить міська влада, яка допомагає підшукати нове житло.