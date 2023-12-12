На які вакансії шукають працівників у країні та ким можна працювати без знання мови – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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На вакансії можуть брати іноземців

Згідно з останніми даними Європейського управління праці (EURES), у Нідерландах наразі відкриті 194 784 вакансії.

Попри те, що рівень безробіття у країні вкрай низький (3,5%), у багатьох галузях робочі місця не вдається заповнити. Це означає, що роботодавці можуть залучати працівників із інших країн і оформлювати робочі візи,

– йдеться у повідомленні.

Для українців візи не потрібні, достатньо оформити тимчасовий захист. Нідерланди зараз є однією із країн, яка відчуває великий наплив українських біженців, значну частину з яких цікавить саме працевлаштування у цій країні.

Серед основних секторів, у яких є вакансії – інформаційні технології, менеджмент, інженерія, охорона здоров’я та логістика.

Які галузі мають найбільший дефіцит кадрів?

У Нідерландах найбільше шукають працівників на такі вакансії:

фахівці з банку даних та мережі;

розробники програмного забезпечення та програм;

менеджери гуртової та роздрібної торгівлі;

інженери-електрики;

слюсарі машин;

медсестри-спеціалісти;

інженери (крім електриків);

начальники виробництва промисловості та будівництва;

транспортні планувальники та працівники логістики;

військові професії;

електромонтери та електротехніки;

фінансові спеціалісти та економісти;

автомеханіка;

лаборанти.

Різні професії вимагають різного рівня освіти. Для деяких професій, наприклад, контролер руху, помічник на кухні, персонал закладу громадського харчування, продавець в аптеці та співробітники зв'язку з клієнтами, досвід може бути не потрібен.

Робота в полі у Нідерландах / Фото Unsplash

Що пропонують українцям без знання мови?

Переважна більшість вакансій на ринку праці Нідерландів вимагає знання мови на рівні B1 та наявності водійських прав.

Галузі, які відкриті для працівників без знання мови – переважно сільське господарство (робота в полі та теплицях), харчова промисловість (на м'ясокомбінатах), на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою – 12 – 13 євро брутто (перед відрахуванням податків).

За даними Євростату, Нідерланди входять до числа країн з найвищою мінімальною зарплатою в ЄС – 1 995 євро. Наприклад, працівники на заводі м'ясної продукції залежно від вакансії отримують 2 000 – 3 000 євро брутто на місяць, а працівник в теплицях може отримувати 1 800 – 2 500 євро залежно від виду роботи.