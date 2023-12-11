Найщасливішою країною Європи стала Австрія. Держава набрала 7,9 бала із 10 можливих у рейтингу Євростату. Експерти проводять такі заміри кожного року. Які ще країни мають щасливих мешканців – читайте далі.

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Індекс щастя у ЄС

Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави – Польща, Фінляндія та Румунія – посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10.

Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.

Найнижчий бал у рейтингу отримала Болгарія із результатом у 5,6 бала. Це єдина країна ЄС, яка набрала менше як 6 балів за загальним індексом задоволеності життям.

Австрійці найбільше задоволені життям / Фото Unsplash

Навіщо потрібен "‎рейтинг щастя"

Під час складання цього рейтингу Євростат хотів зафіксувати тенденції суб'єктивного добробуту жителів Європи. Експерти зазначили, що громадяни ЄС переважно повністю задоволені своїм життям, якщо мають в середньому 7,1 бала з 10.

Примітно, що на рівень добробуту респондентів впливає не лише матеріальний стан. Важливими є й такі фактори, як фінансова стабільність, рівень освіти та сімейні цінності.

Цікаво відзначити, що деякі країни, які в недалекому минулому асоціювалися з низьким рівнем доходів — такі як Румунія та Польща — опинилися серед країн, де задоволеність життям є найвищою, що свідчить про складність зв'язку між суб'єктивним добробутом та економічним добробутом,

— підкреслили в Євростаті.

За результатами іншого важливого опитування Gallup, статус найщасливішої країни у світі вже 6-й рік поспіль зберігає Фінляндія. Більше про цей рейтинг читайте за посиланням.