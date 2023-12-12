На какие вакансии ищут работников в стране и кем можно работать без знания языка – узнайте в материале ниже!
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На вакансии могут брать иностранцев
Согласно последним данным Европейского управления труда (EURES), в Нидерландах открыто 194 784 вакансии.
Несмотря на то, что уровень безработицы в стране очень низок (3,5%), во многих отраслях рабочие места не удается заполнить. Это означает, что работодатели могут привлекать работников из других стран и оформлять рабочие визы,
– говорится в сообщении.
Для украинцев визы не нужны, достаточно оформить временную защиту. Нидерланды сейчас одна из стран, которая испытывает большой наплыв украинских беженцев, значительную часть из которых интересует именно трудоустройство в этой стране.
Среди основных секторов, где есть вакансии – информационные технологии, менеджмент, инженерия, здравоохранение и логистика.
Какие отрасли имеют самый большой дефицит кадров?
В Нидерландах больше всего ищут работников на следующие вакансии:
- специалисты банка данных и сети;
- разработчики программного обеспечения и программ;
- менеджеры оптовой и розничной торговли;
- инженеры-электрики;
- слесари машин;
- медсестры-специалисты;
- инженеры (кроме электриков);
- начальники производства промышленности и строительства;
- транспортные планировщики и работники логистики;
- военные профессии;
- электромонтеры и электротехники;
- финансовые специалисты и экономисты;
- автомеханика;
- лаборанты.
Различные профессии требуют разного уровня образования. Для некоторых профессий, например, контроллер движения, помощник на кухне, персонал общепита, продавец в аптеке и сотрудники связи с клиентами, опыт может быть не нужен.
Работа в поле в Нидерландах / Фото Unsplash
Что предлагают украинцам без знания языка?
Подавляющее большинство вакансий на рынке труда Нидерландов требуют знания языка на уровне B1 и наличия водительских прав.
Отрасли, которые открыты для работников без знания языка – преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (на мясокомбинатах), складах. Такие вакансии предусматривают простую физическую работу по почасовой оплате – 12 – 13 евро брутто (перед отчислением налогов).
По данным Евростата, Нидерланды входят в число стран с самой высокой минимальной зарплатой в ЕС – 1 995 евро. К примеру, работники на заводе мясной продукции в зависимости от вакансии получают 2 000 – 3 000 евро брутто в месяц, а работник в теплицах может получать 1 800 – 2 500 евро в зависимости от вида работы.